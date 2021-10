OMC Reichenbach bietet Hackbraten zum Abholen

Reichenbach. Am ersten Sonntag im November ist traditionell das Hackbraten-Essen des Odenwälder Motorsport Clubs (OMC) Reichenbach. Im vorigen Jahr wurde es allerdings wegen der Corona-Pandemie gesagt.

Auch in diesem Jahr wird es kein gewohntes Hackbraten-Essen geben. Stattdessen werden die frisch gebackenen Braten am Sonntag, 7. November, zum Abholen angeboten. Sie können ab 12 Uhr am Feuerwehrhaus in Reichenbach abgeholt werden. Eigene Behälter – Töpfe, Schüsseln – sind mitzubringen, außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. red