Odenwaldklub /Beedenkirchen wandert auf den Felsberg

Beedenkirchen. Die nächste Wanderung des Odenwaldklubs (OWK) Beedenkirchen findet am Sonntag, am 14. November, statt. Treffen ist um 10.30 Uhr am Parkplatz Römersteine. Über den unteren Felsbergweg geht es durch den Felsbergwald. Vorbei an der OWK-Schutzhütte „Grieshammer Ruhe“ wird die Gruppe nach etwa zwei Stunden die Spitze des Felsbergs erreichen. Dort gibt es eine Mittagspause im Restaurant Adas Buka. Danach geht es vorbei an der zweiten Schutzhütte zurück. Wanderführer sind Ruth Roth und Gretel Maul, Telefon 06254-7625 und 06254-2343. red

