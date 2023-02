Odenwaldklub auf dem Ohlyturm

Der OWK Beedenkirchen-Felsberg startete am Sonntag ins neue Wanderjahr. Die Gruppe war so groß, wie nie. Insgesamt waren 33 Wanderer und noch 3 Kinder unterwegs. Alleine 15 Gäste hatten sich zur Tour angemeldet. Teilweise aus anderen Ortsgruppen aber auch (Noch)-Nichtmitglieder des OWK. Wanderwart Bernd Ruppenthal begrüßte die Gruppe und freute sich, wie der ganze Vorstand, über ein so großes Interesse. Zum Start gab es erst einmal Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Dann ging es los, über den unteren Felsbergweg. Nachdem man den Wanderparkplatz oberhalb von Reichenbach erreicht hatte, führte die Wanderung nun bergauf auf den Felsberg. Dort erwartet die Gruppe heißer Glühwein und warme Brezeln. Es gab aber auch eine Überraschung. Der Besitzer des Ohlyturms hatte eine Besteigung des Turms gestattet. Was für ein Ausblick, bei strahlendem Sonnenschein und Schnee. Die Wanderung führte weiter Richtung Balkhausen und in einer Schleife Richtung Kuralpe. Nachdem man an der Schutzhütte Wilhelmsruhe eine Rast eingelegt hatte liefen die Wanderer abwärts nach Beedenkirchen. Eine Einkehr im Gasthaus Zur Linde rundete den Tag ab. Informationen zu den nächsten Wanderungen gibt es auf der Homepage, des Vereins: www.owk-beedenkirchen.de

© OWK