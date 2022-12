Odenwälder Tierschützer werben um Patenschaft

Lindenfels. Immer wieder passiert es: Ein Tier verliert aufgrund von Krankheit, Verhaltensauffälligkeit oder seines Alters sein Zuhause. Häufig haben diese Tiere kaum mehr eine Chance auf Vermittlung. Dann ist es ein Glück, wenn tierliebe, sachkundige Menschen, ein solches Tier bei sich aufnehmen. Die Tiere der Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) sind ganz unterschiedlich untergebracht, viele der Hunde leben in Gruppen aus Gnadenhöfen, ähnlich wie die Pferde und Schafe. Katzen und kleine Heimtiere leben in Privathaushalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Versorgung und Betreuung dieser Schützlinge sicherzustellen, sind die Tierschützer auf Paten angewiesen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Jede einzelne Tierpatenschaft hilft dabei, die Kosten für Pflege, Futter und Tierarzt übernehmen zu können. Die tatsächlichen Kosten sind jedoch höher als die monatlichen Beiträge, weshalb jedes Tier die Unterstützung möglichst vieler Paten benötigt.

„Alle Patenschaften sind unbefristet und können jederzeit beendet werden – dank mehrerer Paten für jedes Tier ist eine optimale Fürsorge auch in schweren Krankheitsfällen garantiert und auch dann, wenn einzelne Patenschaften enden. Ab einem Betrag von fünf Euro im Monat kann eine Patenschaft für eines der TSI-Tiere übernommen werden. Mit dem Geld hat die Tierschutzinitiative die Möglichkeit, weiteren Tieren zu helfen und sie zu retten“, heißt es von der Initiative weiter.

Als auch Geschenk geeignet

Mehr zum Thema Insel St. Helena Älteste Schildkröte der Welt feiert 190. Geburtstag Mehr erfahren Insel St. Helena Älteste Schildkröte der Welt feiert 190. Geburtstag Mehr erfahren Soziales Spenden für Tiere in Not Mehr erfahren

Die Patenschaftsunterlagen und die Urkunde werden innerhalb weniger Tage nach Übernahme der Patenschaft per Post versandt. In der Bestätigungsnachricht per E-Mail ist eine Datei enthalten, um die Urkunde vorab herunterzuladen. „Somit eignet sich unsere Tierpatenschaft auch hervorragend als Last-Minute-Geschenk“, schreibt die TSI.

Die Tierpatenschaft gilt als Spende. Jeder Tierpate erhält am Jahresende eine Spendenquittung und kann so die Tierpatenschaft steuerlich geltend machen. Eine Übersicht über all unsere Patentiere bietet die TSI im Internet. So wartet derzeit die querschnittsgelähmte Avalana auf Paten, die so die Kosten für ihre Physiotherapie mittragen, genauso wie Kater Jones, der wohl noch mehr als eine Operation an seinen von Geburt an missgebildeten Beinen zu bewältigen hat. Und Shetty-Pony Julien, der regelmäßig wegen seiner chronischen Bronchitis vom Tierarzt behandelt werden muss. red

Info: Weitere Informationen unter tsi-odenwald.de. Patentiere unter tierschutzinitiative- odenwald.de/paten-gesucht/