  Odenwälder Hinweis in Schannenbach

Schannenbach. Wandert man von Schannenbach den Nibelungensteig weiter Richtung Osten, dann kommt man an der Mathildenruhe vorbei, einem kleinen Schutztempelchen mit herrlicher Aussicht auf den hinteren Odenwald.

Früher trug die Schutzhütte auf 576 Metern Höhe die Bezeichnung Krehbergs-Aussicht. Wer wissen möchte, was er in der Ferne sehen kann, der hat die Möglichkeit, sich an einer Orientierungstafel aus Granit informieren.

Der Handwerker, der das Objekt angefertigt hat, muss aus der Region stammen, hat er doch Neunkirchen so geschrieben, wie es phonetisch korrekt hier ausgesprochen wird: „Neunkirschen“. koe/Bild: koe