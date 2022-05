In diesem Jahr darf endlich wieder gefeiert werden: Zum morgigen „Vatertag“ am Feiertag Christi Himmelfahrt bieten zahlreiche Vereine und Gruppen in Lautertal und Lindenfels wieder Feste an. Ein Überblick:

Sein 50-jähriges Vereinsbestehen feiert der OFC-Fanclub Beedenkirchen ab 11 Uhr mit seinem traditionellen Grillfest am Dorfgemeinschaftshaus. Um 14 Uhr beginnt der Festkommers,

...