Nutzfeuer in Lautertal nicht mehr erlaubt

Lautertal. Die Gemeinde Lautertal hat bis auf Weiteres die Genehmigung von sogenannten Nutzfeuern ausgesetzt. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. So sollen zusätzliche Einsätze der Feuerwehren vermieden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen Nutzfeuern werde immer wieder Alarm geschlagen. Zudem sei die Gefahr von Waldbränden derzeit stark erhöht. Dies gelte auch, wenn es geregnet habe. Das Wasser dringe nicht nachhaltig in den Boden ein, es sei generell immer noch zu trocken. Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr bittet die Verwaltung die Bürger generell um Vorsicht. In der freien Natur ist offenes Feuer verboten, aber auch beim Grillen auf Privatgrundstücken solle auf Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien geachtet werden.

Es sei außerdem wichtig, Fahrzeuge nicht über trockenem Laub sowie auf trockenen Wiesen zu parken. Die Hitze im Katalysator könne Brände auslösen. Zufahrten – auch zum Wald – müssen frei gehalten werden, damit die Feuerwehr im Notfall rasch an die Einsatzstelle fahren kann.

Am Sonntagmorgen kam es in Lautertal bereits zu zwei Einsätzen der Feuerwehr. In Elmshausen wurde Brandgeruch gemeldet, wobei sich allerdings kein Feuer fand. In Reichenbach löschte die Feuerwehr einen kleinen Brand in einem Waldstück (Bild). red/Bild: Strieder