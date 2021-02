  Nutzfeuer im Rathaus anmelden

Lautertal. Die Lautertaler Gemeindeverwaltung weist auf die Bestimmungen hin, die bei sogenannten Nutzfeuern einzuhalten sind. Dazu zählt das Verbrennen von Gartenabfällen. Zur Anmeldung eines solchen Feuers stellt die Verwaltung im Internet ein Formular zur Verfügung.

Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen sei nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, heißt es in einer Mitteilung. Die Abfälle dürfen nur unter Aufsicht von einer zuverlässigen Person bei trockenem Wetter und nur von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr verbrannt werden. Zudem schreibt die Verordnung Mindestabstände vor: „100 Meter von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, Zelt- oder Lagerplätzen, 35 Meter von sonstigen Gebäuden, fünf Meter zur Grundstücksgrenze, 50 Meter von sonstigen öffentlichen Verkehrswegen, 100 Meter von Naturschutzgebieten, Wäldern, Mooren und Heiden sowie 20 Meter von Baumalleen, Baumgruppen, Einzelbäumen, Schutzpflanzungen und nicht abgeernteten Getreidefeldern.“

Außerdem geht aus der Verordnung hervor, dass die Abfälle so trocken sein müssen, dass sie unter möglichst geringer Rauchentwicklung verbrannt werden können. Vor Verlassen der Feuerstelle muss zudem sichergestellt werden, dass Feuer und Glut erloschen sind.

Heckenschnitt nur bis Montag

Die Gemeinde weist außerdem darauf hin, dass am kommenden Montag, 1. März, die Brut- und Setzzeit beginnt. Das Zurückschneiden von Hecken, Bäumen und Sträuchern müsse daher grundsätzlich an diesem Wochenende erledigt werden. Sofern Gefahr im Verzug ist, etwa weil Äste auf den Gehweg ragen, gelte die Einschränkung aber nicht. red