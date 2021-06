Noch ein alter Kilometerstein vom Großherzog

Lautertal/Bensheim. Die Auflösung des BA-Fotorätsels vom April mit dem Kilometerstein an der Thermoplastik in Bensheim ließ unserem Leser Hans Bremstaller aus Reichenbach keine Ruhe. Er hatte feststellen müssen, dass er als Busfahrer jahrzehntelang an besagtem Stein an der Nibelungenstraße mit der Kilometerangabe „23,0“ vorbeigefahren war, ohne ihn zu entdecken. Die Zahl steht für die Entfernung von der Stelle bis zum Luisenplatz in Darmstadt.

AdUnit urban-intext1

Jetzt machte Bremstaller sich auf die Suche nach weiteren derartigen historischen Steinen aus der Zeit des Großherzogtums Hessen-Darmstadt in den 1880er Jahren und maß mit dem Auto einen Kilometer talabwärts. Dort wurde er am ehemaligen Gasthaus Zum Odenwald kurz vor dem Ritterplatz im Schatten der Liebfrauenschule fündig. Allerdings ist dieses Exemplar fast im Gehwegpflaster verschwunden. Mit viel Fantasie kann man jedoch die Inschrift „22,0“ entziffern. Bremstaller fände es schön. wenn man diesen historischen Stein wieder etwas anheben und damit sichtbarer machen könnte. koe/Bild: koe