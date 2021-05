Nisthilfen für Schwalben

Reichenbach. Mittels eines Hubsteigers von Matthias Wolf gelang es den Reichenbacher Vogelschützern, am Anwesen Bauß drei natürliche Schwalbennester durch künstliche zu ersetzen. Die von den Vögeln angebrachten Nistmöglichkeiten waren zum Teil abgefallen. Uwe Peter und Wolfgang Kaufmann erledigten die Arbeiten in schwindelnder Höhe ohne große Probleme. Schwierigkeiten machte nur die Verkehrssituation im Faltorweg. Durch die ausladenden Stützen des Hubsteigers war die Straße für breitere Fahrzeuge unpassierbar, so dass die Arbeiten mehrfach unterbrochen werden mussten, um landwirtschaftliche Fahrzeuge passieren zu lassen. koe/Bild: Gehbauer

AdUnit urban-intext1