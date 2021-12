Nikolaus kommt nach Gadernheim

Gadernheim. Ein Nikolausfest für die Kinder der Gadernheimer Feuerwehr ist auch in diesem Jahr nicht möglich. Dafür gibt es aber eine Alternative. „Da in diesem Jahr die Kinder wieder nicht zum Nikolaus ins Feuerwehrhaus kommen dürfen, kommt eben der Nikolaus wieder zu den Kindern nach Hause“, so Peter Bormuth vom Feuerwehrverein.

Dieses Wochenende (4. und 5. Dezember) können Eltern und Großeltern zwischen 18 und 19 Uhr (am Samstag) und 10 und 12 Uhr (am Sonntag) Päckchen für die Kinder im Feuerwehrhaus abgeben. Wichtig ist, dass die Päckchen leserlich mit dem Namen des Kindes und der Anschrift versehen sind. Der Nikolaus ist dann am Montag, den 6. Dezember ab 17 Uhr in Gadernheim und Raidelbach unterwegs. Die Organisatoren bitten darum, im Eingangsbereich eine Ablagemöglichkeit hinzustellen. Bei der Übergabe des Geschenks muss die Abstandsregel eingehalten werden. jhs