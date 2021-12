Niedrigere Grundsteuer und weniger Ausgaben in Lautertal gefordert

Lautertal. In einer Pressemitteilung will Udo Rutkowski, Lautertaler Gemeindevertreter der Grünen, dem möglichen Eindruck entgegentreten, eine mögliche Absenkung der Grundsteuer B sei politisches Kalkül von Parteien – und keine logische Notwendigkeit.

„Aufgrund der Fehlbuchungen der Verwaltung bei der Einführung des Niederschlagswassers in den Jahren 2014 bis 2016 war die Gemeinde gezwungen, zur Erfüllung der Schutzschirmanforderungen des Landes Hessen in 2018 die Grundsteuer B um 300 Punkte zu erhöhen, von damals 750 Punkten auf 1050“, blickt der Gemeindevertreter zurück. Kurz vorher sei diese Steuer schon von 385 auf 750 erhöht worden, um den steigenden Kosten zum Erhalt der Infrastruktur einer Flächengemeinde gerecht zu werden.

Die Gemeinde Lautertal habe diese Konsolidierung mit dem Land Hessen bereits seit über einem Jahr abgeschlossen, schreibt Rutkowski mit Blick auf die jetzige Lage: „Insofern hat die Politik zu erklären, warum sie nicht postwendend die 300 Punkte wieder reduziert, wenn die Ausnahmesituation erledigt ist.“

Wer sich den Investitionsplan anschaut, erkenne schnell, dass bei verfügbaren Mitteln „auf wundersame Weise auch der Bedarf wächst“. Eine Ausnahme sei die notwendige Sanierung der Trinkwasseranlagen, da sie gebührenfinanziert ist. Hier habe die Gemeinde nur die Aufgabe der Vorfinanzierung.

„Sind wir bereit auf Investitionen zu verzichten, wenn sie uns dauerhaft eher Belastungen bringen?“, fragt sich Rutkowski. Ein konkretes Beispiel dafür sei die Sanierung des Alten Rathauses in Elmshausen. Im Jahr 2017 sei den Politikern vom dortigen Ortsbeirat ein Konzept vorgestellt worden, mit stark wachsender Nutzung und somit auch mehr Gebühreneinnahmen durch mehr als ein halbes Dutzend zukünftig nutzender Vereine aus Elmshausen. „Vier Jahre danach wurde die Sanierung um mindestens 90 000 Euro (50 Punkte Grundsteuer B) überschritten, ein Vorplatz für annähernd 150 000 Euro hergerichtet und die Erneuerung der Heizung steht noch aus. Versprochenes Wachstum bei den Gebühreneinnahmen? Fehlanzeige“, kritisiert der Grüne.

Auch das Ende des gemeinsamen Ordnungsbezirks mit Bensheim sieht er kritisch: „Früheres Defizit im Haushalt 45 000 Euro – aktuell 170 000 Euro“. Dies sei weiteres Potenzial zur Reduzierung von 75 Punkten bei der Grundsteuer B.

„Das Schlimmste ist aber die Tatsache der Ignoranz“, fährt Rutkowski fort. Auf Basis eines Antrags der CDU sei eine aufwendige Untersuchung des Hessischen Rechnungshofes in Bezug auf den Haushalt der Gemeinde Lautertal mit Vergleichskommunen in Hessen durchgeführt worden. Die Ergebnisse lägen seit dem Frühjahr vor und zeigten in Teilbereichen „eklatante Abweichungen zu anderen Kommunen in Hessen auf“. Bis heute hätten es die Fachausschüsse und das Parlament nicht nötig gehabt, „sich überhaupt damit zu beschäftigen, geschweige denn Maßnahmen zur Konsolidierung in den aktuellen Haushalt einzustellen“.

Mittlerweile habe die Gemeinde „ein Kostenthema, kein Einnahmethema mehr“. Im Landesvergleich hätten die Lautertaler annähernd 50 Prozent höhere Steuern und Gebühren zu zahlen. „Es ist von der Politik mehr betriebswirtschaftliches Denken zu fordern. So wird die Gemeinde Lautertal mittel- und langfristig an Attraktivität verlieren“, warnt Rutkowski. red/kbw

