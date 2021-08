Gadernheim. Die Gadernheimer Landfrauen treffen sich am Montag, 30. August, in der Heidenberghalle zur Jahreshauptversammlung. Beginn ist um 18 Uhr. Da 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfand, werden die Berichte von 2019 und 2020 vorgelegt werden. Zudem stehen Ehrungen und Neuwahlen auf der Tagesordnung. Um an der Jahreshauptversammlung teilnehmen zu können, müssen Nachweise über vollständige Impfungen oder ein Negativtest vorgelegt werden. Es besteht Maskenpflicht. red

