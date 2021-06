Von Ferdinand Derigs

Elmshausen. Es ist sehr lange her, dass sich die Lautertaler Jugendlichen das letzte Mal in den Räumen des Jugendzentrums (JUZ) in der Lautertalhalle in Elmshausen getroffen haben. Denn seit Oktober musste der Treffpunkt der Gemeinde Lautertal für die Kinder und Jugendlichen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen werden. Jetzt darf das Zentrum aber wieder besucht

...