Neustart des Kleinkindertreffs

Reichenbach. Ab sofort können Eltern sich mit ihren Kindern wieder donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zum Austausch und Spielen treffen. Nach Möglichkeit wird dafür der große Gemeinderaum genutzt, der mit Luftfiltergeräten ausgestattet ist und mehr Platz bietet, als der Kinderraum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat ist eine Hebamme im Haus und steht zur Säuglingsberatung zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und eine Gebühr für dieses Angebot wird ebenfalls nicht erhoben.

Auch der Kindergottesdienst findet wieder regelmäßig dreimal im Monat statt, und zwar immer an den Sonntagen, an denen auch ein Gottesdienst in der Kirche gefeiert wird von 11 bis 12 Uhr. Die Teilnehmer singen, spielen, basteln und hören natürlich eine biblische Geschichte. Die Gemeindepädagogin Heide Dahl freut sich über alle Teilnehmer an beiden Gruppen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2