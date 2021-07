Neustart bei den Wanderern

Elmshausen. Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen trifft sich am morgigen Sonntag, 11. Juli, um 13 Uhr am Vereinsheim zur ersten Wanderung des Jahres. Es steht eine kleine Rundwanderung an.

Vom Vereinsheim gehtees los zum Striethteich, hoch zum Selterswasserhäuschen, auf dem Höhenweg am Friedensmal vorbei und weiter in Richtung Wilmshausen.

Unterwegs ist eine kleine Rast vorgesehen. Die Rückkehr zum Vereinsheim ist für 15 Uhr geplant. Dort kann im Zelt diese erste Wanderung in geselliger Runde ausklingen. Die zurzeit aktuellen Coronaregeln sind zu beachten. red