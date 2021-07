Lautern. Die Sportgemeinschaft Lautern lädt zu einem Neuner-Cup ein. Am Samstag, 24. Juli, treten dazu Mannschaften mit je fünf Teilnehmern zu einem Neunmeterschießen auf dem Sportplatz in Lautern an. Beginn ist um 11 Uhr.

Für Verpflegung ist gesorgt, die Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten allerdings auch bei diesem Turnier.

Für die besten Teams sind Preise ausgesetzt. Eine Mannschaft kann sich noch zur Teilnahme anmelden, ansonsten ist das Turnier bereits voll besetzt. red