Lautern. Die Sportgemeinschaft Lautern lädt zum zweiten Lautertaler Neuner-Cup ein. Am Samstag, 25. Juni, treten dazu Mannschaften mit je fünf Teilnehmern zu einem Neunmeterschießen auf dem Sportplatz in Lautern an. Beginn ist um 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Verpflegung ist gesorgt. Für die besten Teams sind Preise ausgesetzt, unter anderem werden ein Wanderpokal und ein „Meterkastenbierpokal“ ausgespielt. red

Info: Anmeldung unter E-Mail: kontakt@sg-lautern.de