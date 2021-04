Neues Tuch für den Altar

Beedenkirchen. Christen aller Konfessionen glauben daran, dass das Leben und Wirken Jesu eine einzige Friedensbotschaft ist. Der Gruß „Friede sei mit dir!“ bringt im Gottesdienst die Sehnsucht der Menschen zum Ausdruck, mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst in Frieden zu leben.

Die liturgische Farbe Weiß zeigt im Kirchenjahr immer auf Jesus hin, auf die Freude an Christus und die damit verbundenen Feste. Renate Abraham und Karin Hörnle, beide langjährige Aktive unter anderem in der evangelischen Frauenarbeit, haben ein neues Antependium für die Beedenkircher Kirche gearbeitet. Das Tuch, das vor dem Altar hängt, zeigt den Friedensgruß auf weißem Grund, womit die Sehnsucht nach Frieden mit der Freude an Christus verbunden wurde.

Im Gottesdienst am Sonntag, 25. April, ab 11 Uhr wird Pfarrer Reinald Engelbrecht das Geschenk entgegennehmen und vorstellen. Die Kollekte ist für die Arbeit des Netzwerkes Vielfalt bestimmt. Der Verein engagiert sich in Lautertal für die Integration geflüchteter Menschen und tritt somit für Frieden zwischen den verschiedenen Kulturen und gegenseitiges Verständnis ein. Die Gaben sollen für besondere Einzelfälle eingesetzt werden.

Nach einem Beschluss des Kirchenvorstands können Gottesdienstes in Beedenkirchen bei Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln stattfinden. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen bietet die Kirche allerdings nur Platz für insgesamt 22 Besucher, weshalb um eine Anmeldung unter Tel.: 06254 / 7178 gebeten wird. red

