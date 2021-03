Lützelbach. Im Rahmen der „Modautaler Musik Momente“ wird ab morgen (Mittwoch) ein Stimmbildungskurs angeboten. Chorleiterin Leana Alkema steht dafür ab 21 Uhr für 20 Minuten im Internet zur Verfügung. Wer dabei sein will, braucht nur ein Handy oder einen Computer. Das Angebot ist kostenlos.

AdUnit urban-intext1

Wer dabei sein will, der schickt eine E-Mail an: leana.alkema@ gmail.com. Die Dirigentin schickt den Interessenten einen Link zur Teilnahme in einer Videokonferenz. Eingeladen sind alle Einwohner vom Modautal, Lautertal und Lindenfels, die gerne singen oder es lernen wollen.

Beim ersten Treffen des „Modautaler Projektchors“ sollen sich alle kennenlernen. Leana Alkema meinte am Telefon: „Bei diesem Chor kann wirklich jeder mitmachen.“ Ob Kind oder Erwachsener, ob mit oder ohne Erfahrung. Singen mache glücklich und halte gesund.

Alkema wohnt in Frankfurt. Dort leitet sie den Bridges-Chor, eine Formation, in der Einwanderer und Einheimische gemeinsam singen. Das Ziel: Jeder lernt die Musikkultur des anderen kennen. Wer Lust hat sich die Musik des „Brückenchors“ anzuhören, der findet sie unter: bridgesmusikverbindet.de/chor im Internet.

AdUnit urban-intext2

Sobald es möglich ist und die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zurückgegangen ist, soll es „richtige“ Chorproben in Modautal geben. Leana Alkema hofft, so einen Projektchor auf die Beine stellen zu können, um mit diesem am Samstag, 3. Juli, in Neunkirchen aufzutreten. Bei dem an diesem Tag geplanten „Modautaler Musik-Fest“ soll es nämlich nicht nur instrumentale Musik geben, sondern auch Chorgesang.

Seit Mai vergangenen Jahres wird in Modautal in verschiedenen Formationen musiziert. Im Sommer traten die Bewohner von Neunkirchen und Lützelbach in ihren Vorgärten auf. Darunter waren Fritz Ehmke am Leierkasten sowie die Blechbläser Petra und Reiner Bauer von der Lindenfelser Trachtenkapelle. Viele freuten sich über die kostenlose Musik vor ihrer Haustür, da aufgrund von Corona keine Konzerte möglich waren. gg