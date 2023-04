Neuer Projektchor in Reichenbach traf sich zur ersten Probe

Erste Probe neuer Projektchor in Reichenbach „Lautertal singt“ somit warb der noch unbenannte Projektchor in der Zeitung und auf Plakaten. Rund 30 Musikbegeisterte folgten dem Aufruf und kamen zur ersten Probe in die Reichenbacher „Traube“. Chorleiterin Angelika Lemser, die in Vertretung der erkrankten Konstanze Pfeiffer einsprang, stimmte die anwesenden mit Lockerungs- und leichten Stimmübungen ein, bevor dann ein Musikstück von Udo Jürgens einstudiert und gesungen wurde. Weiter geplant sind Gospel, Spiritual und auch Schlagerstücke. Nach 10 Proben ist eine erste Aufführung beim OMC Jübiläum vorgesehen. Der Chor sucht noch weitere Interessierte ob jung oder alt und läd sie alle zu den wöchentlichen Treffen recht herzlich ein. Der Chor trifft sich jeden Mittwoch um 19:30 in der „Traube“. Foto: Jürgen Strieder

© Jürgen Strieder