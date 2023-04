Neuer Projektchor in Reichenbach

Reichenbach. Zur Gründung eines Projektchors in Reichenbach werden Frauen, Männer und Jugendliche aus dem Lautertal gesucht, die Freude am gemeinsamen Singen haben. Die Leitung übernimmt Angelika Lemser, eine junge, engagierte, ausgebildete Chorleiterin aus Darmstadt-Griesheim, die auch dem Frauenchor Reichenbach vorsteht.

Mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit wird sie gemeinsam mit dem Projektchor ein gemischtes Programm erarbeiten. Im Vordergrund steht die gemeinsame Freude am Singen. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 19. April, ab 19.30 Uhr im Saal des Gasthauses Zur Traube in Reichenbach.

Nach zirka zehn Proben hat der Chor Gelegenheit, das einstudierte Liedgut im Rahmen der Jubiläumsfeier des OMC Reichenbach am 16. Juli zu präsentieren. red