Neuer Parkdienst weist Parkplätze am Felsenmeer zu

In den Monaten April bis Oktober steht am Felsenmeerparkplatz ein neuer Parkdienst zur Verfügung. Dieser kommt an Sonn- und Feiertagen bei gutem Wetter zum Einsatz und sorgt für die koordinierte Parkplatzzuweisung. Um die Auslastung der Parkplätze zu regulieren, werden deren Zufahrten verschmälert und die Einfahrten in die entsprechenden Bereiche geregelt. Bei Abwesenheit des Parkdienstes können die Parkplätze wie gewohnt befahren werden.

© Thorsten Matzner