Reichenbach. „Neuer Mut für Männer“ lautet das Thema beim nächsten Termin in der Reihe Mann trifft sich bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach. In der Einladung heißt es, es gehe um Fragen wie: „Wie können wir den Entmutigungen in unserem Leben trotzen und unsere Herausforderungen überwinden? Was können wir verändern, wenn man die Lebensumstände nicht ändern kann? Und wie verwandeln wir uns zu Mutmachern? Was ist die Ermutigung, die Männer brauchen?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Siegfried Riehl ist als Referent eingeladen und soll mutmachende Gedanken und Impulse dazu weitergeben. Termin ist am Mittwoch, 9. November, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Reichenbach. red