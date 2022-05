Neuer Kirchenpfad wird eingeweiht

Reichenbach/Knoden. Nachdem am 5. Februar in einer gemeinsamen Aktion des Verschönerungsvereins Reichenbach (VVR), mit dem Reichenbacher Vogelschützer und dem Ortsbeirat Knoden der in früherer Zeit zum Kirchgang oder zum Arbeitsplatz von Knoden nach Reichenbach genutzte „Kneeremer Kerschepoad“ (Knodener Kirchenpfad) wieder durchgehend begehbar gemacht wurde, soll dieser am morgigen 12. Mai offiziell eingeweiht werden. Dazu werden sich die Reichenbacher Teilnehmer um 15.45 Uhr am Kindergarten in der Knodener Straße in Reichenbach treffen, um gemeinsam loszuwandern.

Wie Albrecht Kaffenberger, Ehrenvorsitzender des Verschönerungsvereins, mitteilt, sollen sich alle Mitwanderer bei VVR-Vorstandsmitglied Helmut Fassinger anmelden unter der Telefonnummer 06254-7525. Ferner sollte jeder Teilnehmer für einen kleinen Umtrunk sein eigenes Glas mitbringen. In Knoden sollen zwei weitere Bänke eingeweiht werden. koe

