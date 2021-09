Neuer Behälter für Korksammlung

Beedenkirchen. Nachdem der Sammelbehälter für Korkstopfen aus Naturmaterial in Beedenkirchen witterungsbedingt seinen Boden verloren hatte, hat Pfarrsekretärin Ellen Bergoint am Zaun zum Pfarrhof einen wetterfesten Metallkorb montiert, der auch von der Straße her befüllt werden kann. Hier können die Bürger ihren Beitrag zum Recyceln des Naturproduktes Kork leisten.

Das ist auch in fast allen anderen Lautertaler Ortsteilen und in Bensheim möglich. Sammelstellen in Lautertal sind die Bäckerei Knapp in Gadernheim, in Reichenbach der Blumenladen (Falltorbrücke) und das Fotostudio Hogen. In Elmshausen kann man die Flaschenverschlüsse bei der Firma Elektro Rettig, in Lautern bei Edeka sowie in Schannenbach bei der Familie Kosch, Krehbergstraße 520 abliefern. In Bensheim werden die natürlichen Flaschenverschlüsse beim E-Center entgegengenommen.

Der Behälter für Korken in Beedenkirchen wurde erneuert. © Koepff

Damit die Korken nicht schimmeln und wertlos werden, sollten sie luftig verpackt sein. Da immer mehr alternative Flaschenverschlüsse verwendet werden, ist es umso wichtiger, Naturkorken zu sammeln und einer Wiederverwertung zuzuführen. Mit den Korken aus Lautertal wird die Aktion „Korken für Kork“ der Hanauerland Werkstätten in Kehl unterstützt. koe/Bild: koe