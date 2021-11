Neue Wetterfahne für das Rathaus in Elmshausen

Elmshausen. Bei der Renovierung des alten Rathauses in Elmshausen bekam der Glockenturm im vergangenen Sommer auch eine neue Wetterfahne verpasst. Laut Ortsvorsteher Walter Kirschbaum wurde der Windrichtungsanzeiger von einer Metalldrückerei in Wurzen angefertigt. Damit ist die Wetterfahne weit angereist, denn Wurzen liegt rund 30 Kilometer östlich von Leipzig an der Mulde. Der Fachbetrieb hat seit 1953 schon über 458 Kirchturmspitzen restauriert und kann mit 250 Tonnen Kraft Metall bearbeiten. So konnte die historische Wetterfahne zumindest als Nachbau erhalten bleiben. koe/Bild: koe

