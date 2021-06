Neue Ruhebank am Striethteich

Elmshausen. Da Holzbänke entlang von Wanderwegen mit der Zeit immer schmutziger werden, suchte der „Bank-Manager“ des Verschönerungsvereins Reichenbach, Albrecht Kaffenberger, einen Spender für einen Ersatz einer Bank am Familienwanderweg oberhalb des Striethteiches in Elmshausen. Schnell wurde er bei dem Elmshäuser Ehepaar Karin und Albrecht Böttinger fündig.

Mitgründer des Vereins

Mit vereinten Kräften und einem Traktor wurde die alte Bank schnell beseitigt und die neue aus recyceltem Kunststoff aufgestellt. Das Material verschmutze nicht und nehme auch keine Feuchtigkeit auf, erklärte Albrecht Kaffenberger. So könne man nach einem Regenguss gleich wieder Platz nehmen.

Kaffenberger begrüßte bei der Einweihungsfeier außer dem Ehepaar Böttinger auch Elmshausens Ortsvorsteher Walter Kirschbaum und den Vorsitzenden des Elmshäuser Verschönerungsvereins, Henry Scheppers. Letzterer dankte dem Ehepaar Böttinger für die Spende und erinnerte daran, dass die „zugereisten Schwaben“ bereits 1971 den Verschönerungsverein Elmshausen mit ins Leben gerufen und im Vorstand Aufgaben übernommen hatten. Albrecht Böttinger war maßgeblich an der Planung der Lautertalhalle in Elmshausen beteiligt.

Vor 50 Jahren zugezogen

Gerade in der heutigen Zeit, so Scheppers, sei es wichtig, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Als kleines Dankeschön überreichte Scheppers grüne Mützen des Verschönerungsvereins Elmshausen.

Albrecht Böttinger betonte, dass man vor 50 Jahren gut in Elmshausen aufgenommen worden sei. Man habe sich in der Gemeinde gleich wohlgefühlt. Mit dem Elmshäuser Verschönerungsverein habe man schöne Erfolge erreicht. Über die neue Bank freue man sich jetzt ganz besonders. Nach einem Probesitzen durch die Spender lud das Ehepaar Böttinger noch zu einem kleinen Umtrunk ein. koe/Bild: koe