Neue Route für den Laternenumzug in Reichenbach

Reichenbach. Die Route für die Martinsumzüge des Reichenbacher Kindergartens ist geändert worden, wie die Gemeinde Lautertal mitteilt. Die beiden Laternenumzüge sind für Montag, 8. November, und Mittwoch, 10. November, jeweils ab 17.30 Uhr geplant. Die Zugstrecke führt nun vom Kindergarten an der Knodener Straße über die Hohensteiner Straße und die Straße Vier Morgen zum Vorbach und über die Hohensteiner Straße zurück zur Knodener Straße, wo sich die Gruppe wieder auflöst.

In Gadernheim sind ebenfalls zwei Umzüge geplant, und zwar am Mittwoch, 10. November, und Donnerstag, 11. November, jeweils ab 17.15 Uhr. Die Zugstrecke führt vom Kindergarten an der Kirche über die Heidenbergstraße (entgegen der Einbahnstraße) und die Nibelungenstraße zu Feldstraße und Talstraße und zurück zum Kirchberg.

Während der Umzüge kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Feuerwehren seien jeweils vor Ort, um die Veranstaltungen abzusichern, teilt die Gemeinde mit. red