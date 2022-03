Neue Parkausweise am Felsenmeer

Reichenbach. Die Anwohner in den Gemeindestraßen am Felsenmeer haben auch in diesem Jahr Parkausweise erhalten. Damit können die Bürger nachweisen, dass sie zur Einfahrt in die nur für Anlieger freigegebenen Straßen berechtigt sind. Betroffen sind Am Kieshügel, Am Kochengraben, Balkhäuser Straße, Borstein, Borsteinweg, Felsbachweg, Felsbergstraße, Graswiese, Nonnwiesenweg und Seifenwiesenweg.

Das Ordnungsamt werde auch in diesem Jahr die Zufahrt in die Straßen kontrollieren lassen sowie die parkenden Fahrzeuge auf ihre Zufahrtsberechtigung hin prüfen, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Damit soll verhindert werden, dass Besucher des Felsenmeers in den Seitenstraßen parken.

Erstmals wird der Parkausweis für sechs Jahre gültig sein. Wer zusätzliche Bescheinigungen benötigt, kann diese beim Ordnungsamt im Rathaus in Reichenbach erhalten. Besucher der Anlieger sollten auf einer Notiz hinter der Windschutzscheibe die Adresse ihrer Gastgeber vermerken, um Strafzettel zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter. red

