Neue Lehrer an der Zinn-Schule in Reichelsheim

Reichelsheim. Andreas Degenhardt und Oliver Seidel haben als Lehrer im Vorbereitungsdienst ihre Arbeit an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim aufgenommen. Andreas Degenhardt unterrichtet Mathematik und Physik an der Haupt- und Realschule und ist an der GAZ ein alter Bekannter. Als Lehrer im Rahmen des Modells Verlässliche Schule war Degenhardt bereits eine kompetente und verlässliche Unterstützung bei kurzfristigem Ausfall von Lehrern. Oliver Seidel ist neu an die GAZ gekommen. Er unterrichtet Deutsch und Englisch in den Gymnasialklassen.

Die neuen Lehrer wurden im Rahmen einer Pausenkonferenz dem Kollegium vorgestellt. Hierbei begrüßte der stellvertretende Schulleiter Herwig Bendl die beiden. red