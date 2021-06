Neue Kleinkunstbühne im Garten der „Butzen-Marie“

Neunkirchen. Schon während des ersten Corona-Lockdowns haben Musiker aus Neunkirchen in ihren Gärten auf ihren Instrumenten gespielt, zur Freude der Nachbarn und der Freunde die in angemessener Entfernung zu hörten. Der Bundesmusikverband Chor und Orchester hatte seine Mitglieder dazu aufgerufen.

AdUnit urban-intext1

In Neunkirchen gibt es quasi ein Musikerviertel im Neubaugebiet. Über das Musizieren im Garten lernten sich die Musiker kennen. Ihr gemeinsamer Traum: Eine Bühne mit Dach, auf der sie und andere Künstler auftreten können. Wahr geworden ist er nun im Garten von Katharina Maul. Sie ist Sängerin von Reelin’ Tarkatz, einer Band, die Blues, Country und Schottische Musik spielt. Maul hat in der Zeit des Lockdowns auch eigene Songs geschrieben und aufgenommen. Sie machte den Auftakt auf der Kleinkunstbühne in ihrem Garten. Die Bühne hat der Musiker und Instrumentenbauer Hans Eckert aus Mühltal während des Lockdowns gebaut. Für den Bau der Bühne wurde Holz gespendet und zuletzt auch Geld für das Dach, das noch mit Holzschindeln eingedeckt werden soll.

Einweihung mit Garden of Delight

Eine bekannte Band sollte die Bühne einweihen und so kam Cat Maul auf „Garden Of Delight“. Sie rief Bandleader Michael Jung im Gadernheim an. Der kam nach Neunkirchen, schaute sich die Bühne an und sagte sofort zu. Das Konzert wurde auf dem YouTube Kanal der Band übertragen.

„Ein tolle Atmosphäre“ meinte Bandleader Jung. Das Konzert hörten die geladenen Gäste vor Ort im Garten sowie die Fans vor den Computern. „Es ist erst unser drittes Konzert in diesem Jahr – und das zweite Online-Konzert“. Philipp Seibert saß Schlagzeug, Jung übernahm Gitarre und Gesang, Geiger und Gitarrist ist Dominik Roesch.

AdUnit urban-intext2

Jung berichtete, wie schwer der Lockdown viele Musiker getroffen hat: „Normalerweise spielen wir 120 bis 170 Konzerte im Jahr“. Viele Künstler und Soloselbstständige mussten von ihren Ersparnissen leben. Im Gitarrenkoffer am Eingang konnten die Gäste CDs von Garden Of Delight kaufen. Das Neue heißt: „Samhain: When Summer Ends…“

Über Facebook hat Jung immer Kontakt zu seinen Fans gehalten. Er wollte wissen, welche Songs der Band die beliebtesten sind. Daraufhin produzierte er eine CD mit den Top 20 der Fans. Sie konnten sie bei Musik-Diensten runterladen oder bei ihm bestellen.

AdUnit urban-intext3

Die Gäste warfen gerne eine Geld-Spende in die Box der Band oder kauften die CDs. Es war eine gelungene Einweihung der Kleinkunst-bühne im Garten der Butzen-Marie. Den Spitznamen haben die Neunkirchner Katharina Maul gegeben. Sie und die anderen Musiker laden Künstler ein, im Garten von der Butzen Marie aufzutreten oder Workshops zu veranstalten.

AdUnit urban-intext4