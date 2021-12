Neue Halteverbote in Lautern, Reichenbach und Gadernheim

Lautertal. In Lautern wird auf der Straße Am Höllwäldchen in Höhe des Ehrenmals ein Halteverbot ausgewiesen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, sollen die Schilder möglichst schnell aufgestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Halteverbot in Knodener Straße

Ebenfalls ein neues Halteverbotsschild ist in der Knodener Straße in Reichenbach vor der Hausnummer 22 in Fahrtrichtung Friedhof vorgesehen. Hier soll die Übersicht an der Kreuzung mit der Friedhofstraße und den Pfarrgärten verbessert werden.

Halteverbot in Neunkircher Straße

In Gadernheim lässt die Gemeindeverwaltung ein Halteverbot in der Neunkircher Straße zwischen Hausnummer 6 und der Nibelungenstraße ausweisen. Hier soll die Zufahrt zu einem Gewerbebetrieb ebenso verbessert werden wie die Ausfahrt von der Neunkircher Straße auf die Nibelungenstraße.

Die Halteverbote werden zunächst für eine Probezeit ausgewiesen und sollen erst dauerhaft angeordnet werden, wenn sich die Lage dadurch verbessert, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Probleme hatten zuvor die jeweiligen Ortsbeiräte beschäftigt, unter anderem wegen der Behinderungen für den Winterdienst. Außerdem habe es wegen der Autos immer wieder Beschwerden von Anliegern gegeben. Gespräche mit den Autofahrern hätten keine Besserung gebracht. red