Gadernheim. Vom ersten Gespräch Anfang Juni bis zur Umsetzung Ende Dezember. Knapp sieben Monate hat es vom ersten Gespräch zur Umsetzung im Dezember gedauert, bis die etwa 45 Jahre alte Flutlichtanlage des Gadernheimer Sportplatzes nun flächendeckend und umweltfreundlicher agiert.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Partner des Hessischen Fußballverbandes LEDKon aus Neu-Anspach realisiert. Dieser hat sich bereits einen Namen im Profisport mit der Umrüstung bestimmter Arenen gemacht, darunter die Fraport-Arena in Frankfurt.

Zuschüsse aus mehreren Quellen

Neben der breiten Aufstellung mit Projekten im Amateur- und Breitensport – auch in der Nachbarschaft – war den Verantwortlichen vom TSV Gadernheim vor allem die angebotene Rundumbetreuung wichtig, wie der Verein mitteilt.

Während der eintägigen Umsetzung im Dezember wurden alle sechs Bestandsmasten samt Traversen erhalten und mit insgesamt 14 neuen LED-Flutern bestückt. Ebenfalls wurde die Verkabelung von oben bis unten ausgetauscht und im Schaltschrank erneuert.

Die Ansteuerung und Dimmung von einzelnen Flutern und bestimmten Szenen über eine App ermöglicht zudem eine effiziente Nutzung des Lichts, wenn zum Beispiel nur eine Spielhälfte benötigt wird, oder es darum geht, nach Trainings- oder Spielbetrieb den Weg von Umkleide zu Vereinsheim stromsparend, aber dennoch sicher auszuleuchten.

Die Finanzierung der neuen Flutlichtanlage wurde mit Hilfe von öffentlichen Zuschüssen des Bundes, des Landes Hessen, des Kreis Bergstraße und der Gemeinde Lautertal ermöglicht.

Stromkosten werden gespart

Durch Einsparungen bei den Strom- sowie Wartungskosten im Vergleich zur alten Anlage wird sich die neue Anlage im zehnjährigen Garantiezeitraum von selbst tragen. „Ein großer Dank gilt hier vor allem dem internen Planungsteam, das federführend im Einsatz war und den schriftlichen sowie finanziellen Teil zügig und mit Ausdauer reibungslos koordinierte“, hebt der Verein hervor.

Ein weiterer Dank gelte dem Autohaus Seyfert, das jährlich Gadernheimer Vereine mit einer Spende unterstützt. „Dieses Jahr darf der TSV Gadernheim 1000 Euro für das Projekt Flutlichtumbau entgegennehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Übergabe zwischen Geschäftsführer Uwe Seyfert und dem Vorsitzenden Rainer Meyer fand am 13. Dezember am Autohaus statt. Wer den Flutlichtumbau oder allgemein den TSV Gadernheim mit einer Spende unterstützen möchte, könne dies mit einer Überweisung und einem Verwendungszweck tun, teilt der TSV Gadernheim mit. Das Spendenkonto: Sparkasse Bensheim IBAN: DE05 5095 0068 0004 1210 00 BIC: HELADEF1BEN