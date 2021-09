Reichenbach. Angeregt von der April-Ausgabe des BA-Fotorätsels machte sich der Reichenbacher Heimatfreund Hans Bremstaller daran, den Kilometerstein am Anwesen Müller, Ecke Nibelungenstraße / Knodener Straße in Reichenbach aufzufrischen. Laut Bremstaller steht die Aufschrift „30,0“ für die Entfernung von diesem Stein über Bensheim zum Luisenplatz in Darmstadt in Kilometern.

Jetzt fällt das aus den 1880er Jahren stammende historische Detail deutlich mehr Passanten ins Auge. koe/Bild: koe