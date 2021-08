Lautertal. In Lautertal sind weitere Baustellen eröffnet worden, um das Glasfasernetz auszubauen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, laufen inzwischen auch Arbeiten in Elmshausen, Sachsenhäuser Straße in Lautern, Am Marienberg sowie in Reichenbach, Seifenwiesenweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Elmshausen nähern sich zahlreiche Ausbauabschnitte für das schnelle Internet ihrem Ende. Dazu zählen die Straßen Am Felsenberg, Am Teufelsbach, Am Wingertsberg, Im halben Morgen und Im Heidenfeld. red