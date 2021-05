Neue Amtszeit für Walter Kirschbaum

Elmshausen. Der Ortsbeirat Elmshausen hatte zur ersten öffentlichen Sitzung in die Lautertalhalle eingeladen. Auf der Agenda standen Wahlen. Es brauchte nicht lange, bis es Vorschläge für die Besetzung der entsprechenden Stellen gab. Walter Kirschbaum, der 2019 für das Amt des Ortsvorstehers eingesprungen war, wurde von den Versammelten erneut vorgeschlagen. Die Arbeit, die er bisher als Ortsvorsteher gemacht hat, wurde geschätzt und es gab auch keine Gegenkandidaten. In der geheimen Wahl erhielt er sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung und wurde somit im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter heißt Lukas Volk.

Nachfahre von Opfern des NS-Terrors will Bäume pflanzen Ryan Lilienthal ist ein Nachfahre der von den Nationalsozialisten 1942 ermordeten Elmshäuser Familie Israel. Lilienthal hatte vor einiger Zeit seine Zusage gegeben, sich gestaltend einbringen zu wollen, auch wenn er in den Vereinigten Staaten wohne. Konkret möchte er zwei Bäume für den neu entstehenden Dorfplatz am Rathaus spendieren und einpflanzen. Lilienthal fühlt sich mit Elmshausen immer noch sehr verbunden und weiß, so sagte er einmal, dass eine Linde der typische Baum für einen Dorfmittelpunkt ist. Besondere Freude werde es ihm jedoch bereiten, den Elmshäuser Traditionsbaum, einen „Maugelches-Boam“ zu pflanzen, ergänzte er. Er möchte damit die Heimatverbundenheit seiner jüdischen Vorfahren fortsetzen. Besonders Mina Oppenheimer-Israel war Elmshausen sehr verbunden. Ergänzend sollen die drei Stolpersteine für Walter, Mina und Theodor Israel erneut niedergelegt werden. Diese mussten aufgrund der Straßensanierung vorübergehend entfernt werden. Lilienthal plant, die beiden Aktionen gemeinsam mit den Elmshäuser Bürgern durchzuführen. cf

Für das Amt der Schriftführerin kandidierte Claudia Czyrt erfolgreich, Siegfried Zierat wird sie künftig vertreten. Kirschbaum dankte den Anwesenden für das erneute Vertrauen, das den Gewählten entgegengebracht wurde. Dieses Vertrauen sei genau genommen ein Vorschuss auf die Zukunft, ergänzte er.

Hoffen auf Feier für Ehemalige

Bürgermeister Andreas Heun dankte den Gewählten für deren bisheriges und künftiges Engagement. Es sei sehr wichtig, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ortsvorstehern und dem Rathaus gebe, betonte er.

Ein Dank ging von ihm und Kirschbaum auch an die ausgeschiedenen Mitglieder. Sie werden, so Heun, im Sommer im Rahmen einer kleinen Feier für ihre Verdienste noch einmal besonders geehrt, sofern es sich aufgrund der weiteren Entwicklung der Pandemie einrichten lässt. Vorab erhielten die ausgeschiedenen Mitglieder von Kirschbaum ein Präsent.

In seinem Rückblick ging Kirschbaum auf einige Dinge ein, die in Vergangenheit unter der Beteiligung des Ortsbeirats umgesetzt werden konnten. Dazu zählten unter anderem der Ausbau der Ortsdurchfahrt, die Erneuerung von zwei Spielplätzen, Vereine wurden angeregt die renovierten Räume im Alten Rathaus zu nutzen, wofür auch ein Konzept ausgearbeitet wurde. Er erwähnte die neue Weihnachtsbeleuchtung, die mit dem Denkmalschutz abgestimmt ist.

Irritation über Radlett-Treffen

Im Anschluss hatten die Bürger das Wort. Frank Maus nutzte die Gelegenheit und überbrachte Grüße von Ryan Lilienthal aus New Jersey. Lilienthal, dessen jüdische Vorfahren in Elmshausen lebten, wolle Bäume im Ort pflanzen. Das hatte er versprochen und sobald sich die Situation rund um die Pandemie entspannt habe, wolle er kommen, ließ er ausrichten. Wahrscheinlich sei hier Oktober oder November eine gute Zeit. Die Gemeinde nehme das Angebot gerne an, hieß es und man freue sich auf ein Wiedersehen.

Claudia Czyrt ging auf das kürzliche Treffen am Radlettplatz ein und beurteilte die Zusammenkunft als kritisch. Dort hatten sich privat einige Personen versammelt. Bürgermeister Heun berichtete, dass er in der Funktion als Polizeibehörde vor Ort dort war und es bei solchen Zusammenkünften derzeit schwierig sei eine Linie zu finden, wie er es ausdrückte.

Es habe sich aber um eine überschaubare Anzahl an Personen gehandelt, die sich friedlich und verständnisvoll zeigten. Auf Aufforderung des Bürgermeisters wurde das Treffen auch äußerst kurz gehalten.

Heun machte die Mitglieder des Ortsbeirats darauf aufmerksam, dass sie als Amtsträger in die Priorisierungsgruppe drei fallen und damit ein Anrecht auf eine Covid-Impfung haben. Mit einer entsprechenden Bescheinigung, dass sie das Amt ausführen, können sie sich für einen Impftermin eintragen lassen, warb er.