Lautern. Die Flüchtlingsunterkunft in Lautern hat zwar Ende 2020 ihre Pforten geschlossen. Die Arbeit der Helfer des Vereins Netzwerk Vielfalt sei damit aber noch nicht abgeschlossen, betonte Vorsitzende Larissa Steinmann.

Man stehe immer noch in engem Kontakt zu vielen der früheren Bewohner, die mittlerweile alle neue Unterkünfte gefunden hätten, manche in Lautertal, manche in anderen Kommunen. Viele hätten auf Eigeninitiative Wohnungen gefunden, oft mit Unterstützung ihrer Arbeitgeber red