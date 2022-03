Nora Bayersdorf, die Schriftführerin des Vereins der Pferdefreunde Lautertal, kündigte den Faschingsritt ihres Vereins analog zu den Asterix-Abenteuern an mit den Worten „Wir befinden uns im Jahre 2022 nach Christus, und in ganz Hessen wird Fasching kaum gefeiert ... In ganz Hessen? Nein! Denn in einem kleinen Dorf in Lautertal konnte nach einjähriger Pause der traditionelle Faschingsritt des

...