Nächster Abschnitt des B 47-Ausbaus startet

Gadernheim. Die Fahrbahnerneuerung auf der Bundesstraße 47 in Gadernheim geht in die nächste Runde. Ab Montag, 21. März, werden die Arbeiten in den nächsten Bauabschnitten fortgesetzt, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Die gesamten Arbeiten dauern demnach voraussichtlich bis September an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die kommenden Arbeiten betreffen zum einen den Streckenabschnitt von der östlichen Einmündung „Turmstraße“ bis zur Einmündung „Ziegelhüttenweg“, heißt es von Hessen Mobil. Die Arbeiten in diesem Bereich dauerten voraussichtlich bis Mitte April an. Danach würden die Arbeiten bis etwa Ende April im Abschnitt von der Einmündung „Ziegelhüttenweg“ bis rund 20 Meter hinter die Einmündung „Krehbergstraße“ weitergeführt. Dort werde die Einmündung „Krehbergstraße“ gesperrt. Eine Umleitung über die Raidelbacher Straße werde ausgeschildert.

Weiter gearbeitet werde parallel im Einmündungsbereich der L 3099 . Der kommende Abschnitt erstrecke sich von dort bis auf Höhe der Hausnummer 693. Hier dauerten die Arbeiten voraussichtlich bis Ende April an. Alle Arbeiten werdenunter halbseitiger Sperrung der B 47 durchgeführt, schreibt Hessen Mobil. Der Verkehr werde per Ampel geregelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der Gesamtmaßnahme wird die Fahrbahn auf 1850 Metern erneuert. Die Entwässerungsrinne wird neu hergestellt. Straßenablaufaufsätze, Schieber- und Hydrantenkappen und Schachtdeckel werden erneuert. Vier Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Die Gemeinde Lautertal verantwortet Arbeiten an der Trinkwasserleitung.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme liegen bei 2,1 Millionen Euro. Davon trägt die Gemeinde etwa 294 000 Euro. Rund 1,8 Millionen Euro werden vom Bund getragen. Für den Ausbau der Haltestellen erhält Lautertal vom Land Hessen rund 70 Prozent der förderfähigen Kosten. red