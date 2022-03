Die Fahrbahnerneuerung auf der Bundesstraße 47 in Gadernheim geht in die nächste Runde. Ab Montag, 21. März, werden die Arbeiten in den nächsten Bauabschnitten fortgesetzt, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Die gesamten Arbeiten dauern demnach voraussichtlich bis September an.

Die kommenden Arbeiten betreffen zum einen den Streckenabschnitt von der östlichen Einmündung

...