Nachwuchs bei den Schafen in Lautern

Lautern. Neun Lämmer, die rund um die Osterfeiertage das Licht der Welt erblickt haben, tummeln sich in Obhut ihrer Mutter-Schafe zurzeit auf der Wiese von Schafzüchter Erhard Schmidt in Lautern. Die rotbraunen Lämmer gehören zur Rasse des Coburger Fuchsschafes, einer gefährdeten Haustierrasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den nächsten Monaten wird sich die Farbe der Wolle der ihrer Mütter angleichen. Bei einigen Mutter-Schafen ist in Kürze mit weiterem Nachwuchs zu rechnen, ist sich Erhard Schmidt sicher. Die Tragezeit beträgt insgesamt rund 150 Tage. Schmidt kennt sich bestens aus, ist er doch bereits seit 40 Jahren Schafzüchter.

So putzig die Lämmer sind, so leicht sind sie und ihre Mütter in Stress zu versetzen. Erhard Schmidt hat vor Kurzem zwei Lämmer verloren und muss sich nun auch auf eine hohe Tierarztrechnung einstellen. Deshalb lautet seine dringende Bitte an alle Spaziergänger, insbesondere jene mit Hund, großen Abstand zu den Tieren zu halten. Meist aus Unwissenheit werden die Schafe sonst unnötig in Stress versetzt. fred/Bild: fred