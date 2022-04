Nachrichten aus Lautertal und Lindenfels

Pfarrer wird verabschiedet

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ab 10 Uhr ist ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Pfarrer Reinald Engelbrecht wird dabei offiziell in den Ruhestand verabschiedet. red

Drachenmuseum-Verein tagt

Lindenfels. Der Verein Das Deutsche Drachenmuseum trift sich heute (Samstag) um 15 Uhr zur Hauptversammlung im Bürgerhaus in Lindenfels. Auf der Tagesordnung stehen zunächst Berichte aus dem Vorstand Anschließend geht es um geplante Maßnahmen und Termine im laufenden Jahr. red

Kran in der Balkhäuser Straße

Reichenbach. Die Balkhäuser Straße in Reichenbach wird ab Montag, 25. April, teilweise gesperrt. Grund ist die Aufstellung eines Krans in Höhe der Hausnummer 31, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. Die Arbeiten sollen innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. red

Grillfest am Sportplatz

Lautern. Die Sportgemeinschaft (SG) Lautern lädt zum „Grill in den Mai“ ein. Am Sonntag, 1. Mai, wird ab 11 Uhr am und – je nach Wetter – im Vereinsheim der SG am Lauterner Sportplatz gefeiert. Es gibt Essen vom Grill und kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen. red