Nachrichten aus Lautertal und Lindenfels

Kanaluntersuchungen

Beedenkirchen. In Beedenkirchen laufen ab heute (Montag) Kanaluntersuchungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, sind die Straßen Am Stotz, Am Gassenkopf, Hechlergasse, Pflasterweg, Schlössergasse und Wilhelmstraße betroffen. Die Straßen werden halbseitig für den Verkehr gesperrt. red

Rathaus geschlossen

Lindenfels. Wegen einer Fortbildung bleibt die Stadtverwaltung von Lindenfels morgen (Dienstag) ganztägig sowie am Donnerstag, 7. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung aus dem Rathaus hervor. red

Musical wird gezeigt

Lindenfels. Die Mahabodhi Buddhistische Begegnungsstätte in Lindenfels lädt zu einer Vorführung des buddhistischen Musical-Films „Samsara – Und immer wieder geht die Sonne auf“ der United Peace Artists ein. Termin ist morgen (Dienstag), Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red

Hauptversammlung des SSV

Reichenbach. Der SSV Reichenbach lädt für heute (Montag) zur Hauptversammlung ein. Die Sitzung im Vereinsheim beginnt um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Berichten aus den Abteilungen und dem Vorstand sowie Ehrungen. Wahlen des Vorstandes sind ebenfalls vorgesehen. pege