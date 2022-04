Nachrichten aus Lautertal

Zehnesweg gesperrt

Reichenbach. Wegen der Verlegung von Glasfaserleitungen wird der untere Zehnesweg in Reichenbach am Donnerstag, 21. April, für den Verkehr gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Sperrung, die in der Zeit von 7 bis 17 Uhr geplant ist, kann über den Brunnenstubenweg umfahren werden. red

Kran in der Balkhäuser Straße

Reichenbach. Die Balkhäuser Straße in Reichenbach wird ab dem kommenden Montag, 25. April, teilweise gesperrt. Grund ist die Aufstellung eines Krans in Höhe der Hausnummer 31, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. Die Arbeiten sollen innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. red

Gehweg gesperrt

Gadernheim. Zur Herstellung eines Gasanschlusses wird an der Nibelungenstraße in Gadernheim in Höhe der Hausnummer 673 der Gehweg teilweise gesperrt werden. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, kann es auch auf der Straße zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten sollen Anfang Mai beginnen und maximal drei Tage dauern. red

