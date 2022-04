Nachrichten aus Lautertal

Gottesdienst in Reichenbach

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist ab 11 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Das teilte das Pfarramt mit. red

Sperrung im Schneidersfeld

Gadernheim. Wegen der Aufstellung eines Autokrans wird die Straße Im Schneidersfeld in Gadernheim in Höhe der Hausnummer 10 am Montag, 11. April, für den Verkehr gesperrt. Bis zur Baustelle ist der Verkehr von beiden Seiten freigegeben, wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal weiter berichtete. red

Ehrungen beim TSV

Elmshausen. Der TSV Elmshausen lädt seine Mitglieder zur Hauptversammlung für heute (Samstag) in sein Vereinsheim ein. Auf der Tagesordnung stehen außer den Berichten des Vorstandes Ehrungen langjähriger Mitglieder und eine Vorschau auf die weiteren Termine in diesem Jahr. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr. red

