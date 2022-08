Nach der Wanderung gab es Kaffee und Kuchen

Gadernheim. Zu einer Wanderung rund um Gadernheim haben sich bei hochsommerlichen Temperaturen einige Mitglieder und Wanderfreunde des Odenwaldklubs Gadernheim bereits vormittags an einem Sonntag getroffen. Insgesamt zehn Wanderer begrüßte der erste Vorsitzende Werner Schmidt zu diesem ausgedehnten Ausflug.

Treffen am Jarnacplatz

Die Führung der Tour übernahm der Vorstand. Vom Jarnacplatz in Gadernheim aus ging es durch die Wilhelm-Leuschner-Straße bis in den nahegelgenen Forst. Den Wald durchwanderten die Teilnehmer mit ständiger Suche nach schattigen Wegen bis in den Heidenberg. Von dort aus ging es über den Spielplatz zum Haus von Vereinsmitglied Ingrid Müller, wo die Gruppe bereits zur Bewirtung erwartet wurde. Es wurde gegrillt und anschließend gab es für die Wanderer noch Kaffee und Kuchen.

In gemütlicher Runde saßen die Mitglieder und Freunde es Odenwaldklubs bis in den Nachmittag noch beisammen. Abschließend dankte der erste Vorsitzende Schmidt bei Müller für die Gastfreundschaft und bei den Mitgliedern, die Kuchen gebacken und Salat mitgebracht hatten. ak