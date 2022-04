Reichenbach. Am Samstag, 30. April, ab 15 Uhr musizieren junge Musiker auf Klavier, Gitarre und Querflöte in der ehemaligen Gärtnerei Hechler in der Friedhofstraße 10 in Reichenbach. Im Anschluss an das Konzert werden Gemälde des Bensheimer Porträtmalers Engelbert Tscherpel versteigert. Die Konzertspenden sind für Geflüchtete aus der Ukraine gedacht, ebenso ein Teil des Erlöses aus der Gemälde-Versteigerung.

