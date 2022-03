Reichenbach. Die Gemeinde Lautertal meldet einen weiteren Fall von illegaler Müllbeseitigung in Reichenbach. In der vergangenen Woche seien auf einem Grundstück am Hahnenbusch mehrere Säcke abgeladen worden, die unter anderem Verpackungsmüll für den Gelben Sack enthielten.

Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Zeit von Donnerstag auf Freitag. Hinweise auf die Täter nimmt das Ordnungsamt im Lautertaler Rathaus in Reichenbach entgegen. red/Bild: Gemeinde