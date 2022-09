Motorradtour des OMC Reichenbach führte nach Lohr am Main

Reichenbach. Auf Einladung des Odenwälder Motorsport-Clubs (OMC) versammelten sich Motorradfahrer am Felsenmeerparkplatz zu einer Ausfahrt. Nach einer kurzen Erläuterung der Strecke starteten die Biker ihre Maschinen. Die Tour führte durch Odenwald und Spessart nach Lohr am Main.

Dort wurde in einem Brauhaus zu Mittag gegessen, bevor sich die Gruppe auf den Heimweg machte. Nach gut 300 Kilometern Strecke und einigen Litern Wasser in den Stiefeln kamen alle am Nachmittag wieder heil zu Hause an.

Ein Dank galt Frank Rettig für die Planung und Durchführung der Motorradtour. red/Bild: OMC